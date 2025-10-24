Kouadio, talento e personalità da grande, il vivaio viola cresce un nuovo gioiello

Notte da ricordare per Eddy Kouadio, protagonista della Fiorentina nella vittoria di Vienna contro il Rapid nonostante i pochi minuti a disposizione. In Austria, il classe 2005 ha mostrato qualità, coraggio e lucidità, firmando un assist perfetto per il gol di Gudmundsson che ha sigillato la gara.

Subentrato con personalità, Kouadio ha dato vivacità, puntando l’uomo e dimostrando intesa con i compagni. Pioli, che lo aveva elogiato nelle ultime settimane per la crescita in allenamento, può ora contare su un’alternativa giovane ma già pronta per i grandi palcoscenici. Il giocatore di origini ivoriane ma già nel giro delle Nazionali giovanili italiane può giocare indifferentemente da braccetto e da esterno tutta fascia, e l’assist di Vienna potrebbe essere solo l’inizio di un percorso importante in maglia Fiorentina.