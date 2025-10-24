24 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Kouadio, talento e personalità da grande, il vivaio viola cresce un nuovo gioiello

Approfondimenti

Kouadio, talento e personalità da grande, il vivaio viola cresce un nuovo gioiello

Redazione

24 Ottobre · 23:11

Aggiornamento: 24 Ottobre 2025 · 23:15

TAG:

Conference LeagueFiorentinaKouadioPioliRapid Vienna

Condividi:

di

Il giovane esterno debutta in Conference con una prova di grande maturità, servendo l’assist per il 3-0 di Gudmundsson

Notte da ricordare per Eddy Kouadio, protagonista della Fiorentina nella vittoria di Vienna contro il Rapid nonostante i pochi minuti a disposizione. In Austria, il classe 2005 ha mostrato qualità, coraggio e lucidità, firmando un assist perfetto per il gol di Gudmundsson che ha sigillato la gara.

Subentrato con personalità, Kouadio ha dato vivacità, puntando l’uomo e dimostrando intesa con i compagni. Pioli, che lo aveva elogiato nelle ultime settimane per la crescita in allenamento, può ora contare su un’alternativa giovane ma già pronta per i grandi palcoscenici. Il giocatore di origini ivoriane ma già nel giro delle Nazionali giovanili italiane può giocare indifferentemente da braccetto e da esterno tutta fascia, e l’assist di Vienna potrebbe essere solo l’inizio di un percorso importante in maglia Fiorentina.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio