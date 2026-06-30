Il Mattino riporta: "Kouadio si avvicina all'Avellino, mentre Martinelli vuole solo la Sampdoria"

I due giovani viola possono ripartire per un'altra avventura in prestito

Secondo quanto riferito da Il Mattino, in occasione dell'incontro di ieri a Rimini, il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, ha intensificato i contatti con l'entourage di Alessandro Moggi per definire il trasferimento di Eddy Kouadio. Le sensazioni sono positive: l'affare sembra essere sempre più vicino alla chiusura con il trascorrere del tempo. Sul fronte portiere, invece, non giungono notizie confortanti riguardo a Tommaso Martinelli. L'estremo difensore non ha inviato segnali di apertura, poiché la sua priorità resta quella di attendere una mossa della Sampdoria, club in cui ha militato in prestito nella seconda metà dello scorso campionato.