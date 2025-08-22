Bucchioni: “Kean deve correggere questi atteggiamenti, un campione non può permettersi queste reazioni”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina vittoriosa in Slovacchia: “Buona la prima, abbiamo visto subito una personalità e un’identità già visibile anche rispetto al Puskas dove i giocatori non sapevano cosa fare ed era un disastro, ora con Pioli la Fiorentina ha già un’impronta del tecnico che ha iniziato bene il percorso.”

Su Piccoli: “Arricchisce la rosa e dà alla Fiorentina una quantità di gol notevole perché sarebbe il quarto giocatore che può andare in doppia cifra. Non è una riserva, lo vedo come un’alternativa a Kean oppure può pure giocare con lui.”

Su Kean: “Non penso ci siano problemi nell’ambito sportivo dopo la vittoria di ieri e nemmeno per le prime gare qualora la squalifica fosse più ampia, più che altro spero non ricapiti e su questo deve crescere. Se vuole essere un campione, deve correggersi ed evitare questo genere di reazioni perché col VAR niente resta impunito e avrebbero visto il fallo del difensore, ma sono sicuro che con Pioli migliorerà ancora anche in quest’aspetto.”

Su Fortini: “Magari Pioli ritiene che non sia ancora pronto e forse è meglio vada in prestito per un altro anno. La Fiorentina ha bisogno di giocatori pronti e probabilmente Lamptey può essere adatto, ci manca un vice Dodò e lui è una copia molto vicina.”

Su Kouadio: “Tra i più giovani per me è il migliore, potrebbe aver già fatto lo scalino per la prima squadra a differenza di Kospo che è più impacciato. Kouadio si sa già relazionare ed è un uomo che a Pioli piace tanto per la sua dinamicità.”