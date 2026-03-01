1 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:23

Corriere Fiorentino svela: “Comuzzo e Fortini non convincono. Domani Kouadio dal 1′?”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Rugani domani probabilmente partirà dalla panchina

Prospettive che Vanoli dovrà scacciare fin da subito, già domani a Udine, e di fronte alle quali tenere di conto le contingenze del momento, come l’attesa per la piena disponibilità di Rugani (destinato a essere convocato per la trasferta in Friuli ma anche a partire dalla panchina) e soprattutto la squalifica di Dodò. Oltre a Solomon che resterà ai box per qualche settimana per la lesione tra il 1’ e il 2’ grado comunicata ieri dal club, in assenza del brasiliano il tecnico dovrà affidarsi a qualche reduce della serata di coppa, augurandosi che la risposta in campo sia totalmente diversa.

In effetti la prova di Fortini, sostituto naturale di Dodò, non è stata delle più incoraggianti, e stesso discorso vale per Comuzzo adattabile in quel ruolo ma parso tra i più in difficoltà contro i polacchi, tanto che in ballo c’è pure l’eventuale rilancio di Kouadio a completare una difesa dove rientrerà Ranieri a fianco di Pongracic. Altre soluzioni d’altronde non ce ne sono, a meno di arretrare Harrison riportando Parisi sulla destra e affidandosi a Gosens come terzino sinistro (ma con una maschera protettiva visto l’infortunio al volto). Un rebus da risolvere bene e in fretta, per interrompere un trend difensivo da paura che potrebbe rendere la salvezza ancora più difficile. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

