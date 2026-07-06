Di Marzio: "Monza, accordo raggiunto per Kouadio: intesa con la Fiorentina, domani la chiusura"

Il difensore si trasferisce in prestito alla corte di Juric per crescere e trovare coninuità in Serie A

Il Monza e la Fiorentina hanno trovato l'intesa di massima per il trasferimento di Eddy Kouadio. La squadra di Juric è pronta, quindi, ad accogliere un nuovo rinforzo.

L'operazione dovrebbe essere definita nella giornata di domani, marted' 7 luglio, e si dovrebbe chiudere con la formula del prestito.

Lo riporta gianlucadimarzio.com