Bucchioni: “Sohm è perfetto per fare il titolare con Fagioli a centrocampo, è quello che serviva”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per commentare l’amichevole tra Fiorentina e Manchester United: “Soddisfatto, ho visto una partita vera con una Fiorentina messa bene in campo e consapevole di quello che faceva in campo perché Pioli ha già influito sulla squadra e tutti hanno voglia di praticare questo calcio di tipo offensivo e propositivo. La squadra è molto avanti per quanto riguarda la proposta e ha messo sotto lo United per 20 minuti.”

Su Sohm: “Ha giocato senza conoscere i compagni, ma ha capito subito cosa doveva fare perché è un giocatore vero che sa giocare di prima e sa muoversi con puntualità. Lo vedo perfetto per Pioli e con Fagioli forma la coppia titolare a centrocampo, in più penso che manchi un pezzo e Nicolussi Caviglia sarebbe l’ideale.”

Sulla difesa: “Pongracic è un’ottima guida, sta facendo un’estate eccellente e sarà il titolare inamovibile di Pioli. Se Comuzzo parte non è un problema e se arriva la giusta offerta può essere ceduto in cambio di qualcuno adatto a Pioli ed anche Marì potrebbe partire perché non è un giocatore da difesa alta. Mi è piaciuto Kouadio, ma andiamoci piano però ha fatto molto bene.”