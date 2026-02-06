Kouadio rinnova con la Fiorentina: si lega al Club viola fino al 2030 con opzione fino al 2031

Il giovane difensore viola si lega alla Fiorentina con un nuovo contratto fino al 2030 con opzione per estendere l’accordo fino al 2031

Eddy Kouadio rinnova con la Fiorentina che ha diramato in questi minuti il comunicato ufficiale a riguardo:

La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto del calciatore Eddy Kouadio con il Club viola fino al 30 giugno 2030, con opzione fino al 2031. Kouadio, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, ha esordito in Serie A lo scorso 31 agosto contro il Torino e, nel corso dell’attuale stagione, ha collezionato 4 presenze in Conference League e 3 presenze in Serie A.