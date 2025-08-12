12 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Repubblica: “Caccia al vice Comuzzo. Kouadio supera Kospo tra i giovani”

In difesa ottime qualità di Kouadio e Kospo

Fa il punto sulle altre caselle da completare sul mercato dalla Fiorentina. In difesa, per quanto il precampionato abbia evidenziato le ottime qualità dei giovani Kouadio e Kospo, resta una casella, quella di vice Comuzzo — blindato dalla società nonostante diverse voci di mercato — da riempire. Il tentativo fatto per Itakura, passato poi all’Ajax, rappresenta al meglio l’idea di calciatore che Pioli e la dirigenza vorrebbero, un difensore di esperienza ma con ancora margini di miglioramento davanti e con velocità a campo aperto come caratteristica principale. Lo riporta Repubblica.

