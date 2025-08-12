12 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Repubblica: “Priorità attaccante per la Fiorentina. Per Ioannidis si attende il momento giusto”

Ioannidis

Rassegna Stampa

Repubblica: “Priorità attaccante per la Fiorentina. Per Ioannidis si attende il momento giusto”

Redazione

12 Agosto · 12:41

Aggiornamento: 12 Agosto 2025 · 12:41

TAG:

FiorentinaIoannidis

Condividi:

di

Il Panathinaikos chiede 30 milioni

La priorità riguarda un attaccante per il mercato in entrata della Fiorentina. Il modulo a una o due punte usato in queste amichevoli necessita comunque di un altro giocatore oltre Dzeko e Kean, un centravanti che sappia attaccare la profondità.

Il preferito resta Fotis Ioannidis del Panathinaikos: classe 2000, già incontrato in Conference League, con buoni colpi, rappresenta l’innesto giusto per aumentare la qualità. Certo le richieste del Pana restano alte, addirittura trenta milioni, ma la strategia della Fiorentina è chiara, aspettare il momento giusto per piazzare l’offerta giusta. Cristian Shpendi del Cesena è un nome che piace da tempo, accetterebbe di buon grado il ruolo di vice Kean e il salto dalla Romagna a Firenze ma restano ancora dei dubbi sull’opportunità di affidare l’attacco a un promettente ragazzo che ha fatto bene per adesso solo in Serie B. Occhio anche al mercato estero e a profili, come Harder dello Sporting Lisbona, che nel mese di agosto possono liberarsi a condizioni economiche più accessibili. Lo riporta Repubblica.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio