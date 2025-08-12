Repubblica: “Priorità attaccante per la Fiorentina. Per Ioannidis si attende il momento giusto”

La priorità riguarda un attaccante per il mercato in entrata della Fiorentina. Il modulo a una o due punte usato in queste amichevoli necessita comunque di un altro giocatore oltre Dzeko e Kean, un centravanti che sappia attaccare la profondità.

Il preferito resta Fotis Ioannidis del Panathinaikos: classe 2000, già incontrato in Conference League, con buoni colpi, rappresenta l’innesto giusto per aumentare la qualità. Certo le richieste del Pana restano alte, addirittura trenta milioni, ma la strategia della Fiorentina è chiara, aspettare il momento giusto per piazzare l’offerta giusta. Cristian Shpendi del Cesena è un nome che piace da tempo, accetterebbe di buon grado il ruolo di vice Kean e il salto dalla Romagna a Firenze ma restano ancora dei dubbi sull’opportunità di affidare l’attacco a un promettente ragazzo che ha fatto bene per adesso solo in Serie B. Occhio anche al mercato estero e a profili, come Harder dello Sporting Lisbona, che nel mese di agosto possono liberarsi a condizioni economiche più accessibili. Lo riporta Repubblica.