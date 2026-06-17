Pedullà rivela: "Il sogno dell'Avellino è Kouadio della Fiorentina"

Il classe 2006 è campione d'Italia con la Primavera

L’Avellino presto ufficializzerà Alessandro Nesta. Il club irpino vuole fare un mercato ambizioso, puntando anche su giovani di qualità. Un obiettivo concreto è Giacomo Faticanti, centrocampista classe 2004 convocato dalla Nazionale, qualità importanti e che la Juventus potrebbe riscattare per circa 600 mila euro dal Lecce. L’Avellino si è già mosso. Il sogno è Eddy Kouadio, difensore centrale classe 2006 che può giocare anche da terzino fresco campione d’Italia Primavera con la Fiorentina. In lista ci sono due terzini destri: stiamo parlando di Emanuele Lulli classe 2007 della Roma e di Ali Dembelé, classe 2004 che tornerà al Torino dopo il proficuo prestito di Mantova. Lo riporta Pedullà.