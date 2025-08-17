17 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:08

Corriere Fiorentino: “Il Torino vuole Fortini a titolo definitivo. Kouadio promosso in prima squadra?”

Rassegna Stampa

17 Agosto

L'intenzione della Fiorentina è mandare in prestito Fortini

Mentre Galloppa ha confermato come Kouadio abbia favorevolmente impressionato Pioli tanto da restare in pianta stabile in prima squadra, tra i difensori, sulla corsia destra il Primavera rientrato dal prestito alla Juve Stabia è finito nel mirino del Torino, che però vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. L’indirizzo della Fiorentina è quello di mandare nuovamente in prestito Fortini, ma i colloqui sono appena all’inizio e intanto la Fiorentina cerca un’alternativa a Dodò inizialmente individuata in Zortea del Cagliari. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

