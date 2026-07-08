La Fiorentina comunica di aver ceduto a titolo di prestito Kouadio al Monza. Il difensore resta in Serie A
Il difensore classe 2007, che nella scorsa stagione ha trovato anche qualche presenza in Serie A con la maglia viola, lascia la Fiorentina e va in prestito al Monza
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2026 19:57
Ecco il comunicato della Fiorentina: "Acf Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Eddy Kouadio all'A.C. Monza"
Il difensore della Fiorentina, Eddy Kouadio saluta Firenze ma non il campionato, il prossimo anno giocherà con il Monza in Serie A.