TMW rivela: “Non solo Martinelli, anche Kouadio partirà titolare. In difesa anche Pablo Marì e Viti”

In campo però alcuni dei cosi detti titolari verranno comunque risparmiati per una gara, quella contro l’Udinese, che per Vanoli potrebbe rappresentare la proverbiale ultima spiaggia. Il primo cambio si dovrebbe avere già in porta: Martinelli, come vi avevamo anticipato ieri, è pronto a giocare la sua seconda partita da titolare della stagione per far rifiatare un appannato De Gea. Le sorprese della ‘cantera’, tuttavia, potrebbero non essere finite qui perché Eddy Kouadio sta scalando le gerarchie e si candida a giocare la sua prima partita da titolare con la Fiorentina.

Vedremo, eventualmente, se al posto di Pongracic come braccetto di destra o al posto di Dodo come esterno a tutto campo. Per il resto, in difesa ci saranno Pablo Marì e Viti, mentre a centrocampo agiranno Richardson da una parte, Mandragora dall’altra, Fagioli in cabina di regia e Parisi sulla sinistra. Il tandem di attacco vede favoriti Dzeko e Piccoli. Lo scrive Tuttomercatoweb