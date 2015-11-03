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Notizie Rubino Fiorentina

Rubino segna all'Avellino e fa una dedica speciale: "Dedicato al Presidente Rocco Commisso"

20 gennaio 2026 22:03

I ragazzi giocano bene: Rubino e Distefano ribaltano il Venezia e fanno sognare la Carrarese

25 ottobre 2025 19:20

Assenti al ritiro giovani come Amatucci, Rubino, Caprini e Lucchesi. Lasceranno la Fiorentina in prestito

13 luglio 2025 17:52

Il Resto del Carlino annuncia: "Su Tommaso Rubino della Fiorentina forte interesse della Reggiana"

18 giugno 2025 21:49

Cm.com: "Il Como riscatterà Ikoné per 8 milioni. I lariani hanno chiesto anche Rubino alla Fiorentina"

23 aprile 2025 11:50

Rubino: “Fiorentina-Inter la porto nel cuore, ringrazierò a vita Palladino. Amo la Viola da sempre”

14 febbraio 2025 08:25

Repubblica: "Rubino può esordire in Europa. La chance può arrivare a gara in corso"

07 novembre 2024 09:46

Nazione: “Biraghi, Moreno e Kouamé mettono nel mirino l’Apoel. Se la gioca anche Rubino”

05 novembre 2024 09:16

Rubino: "Felicissimo per l'esordio con la squadra del mio cuore. Ringrazio società e mister per la fiducia"

01 novembre 2024 18:16

Rubino ricorderà sempre il giorno del suo esordio. La Fiorentina si coccola il suo giovane talento 

01 novembre 2024 10:35

Nazione, Burdisso mai nominato da Commisso. Pronto Rubino, padre del gioiellino viola 

23 aprile 2024 08:46

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