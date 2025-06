Tommaso Rubino, attaccante della Primavera viola e aggregato alla prima squadra, sta attirando l’interesse di alcune squadre italiane. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, la Reggiana in Serie B avrebbe in mente il nome del giovane attaccante viola per rinforzare il reparto offensivo della squadra emiliana. Per il classe 2006 la Serie B con la Reggiana potrebbe essere un importante opportunità di crescita e formazione per avvicinarsi alla Serie A.