Rubino ricorderà sempre il giorno del suo esordio. La Fiorentina si coccola il suo giovane talento
Palladino ha ammesso di credere molto nei giovani viola
La partita di ‘Marassi' se la ricorderà per sempre Tommaso Rubino, trequartista classe 2006 che ha esordito in Serie A all'83'. La sostituzione con Beltran segna il suo debutto fra i grandi. Figlio dell'ex attaccante Raffaele Rubino e nipote di Emiliano Bigica, nato a Firenze, il 10 novembre diventerà maggiorenne. E' uno dei fiori all'occhiello della Primavera di mister Galloppa e di tutto il settore giovanile viola. «Quando gli ho detto di entrare ha spalancato gli occhi ed è stato bello - ha ammesso Raffaele Palladino nel dopo gara -. Porterà i pasticcini in settimana. Lui e gli altri giovani devono sentirsi dentro una situazione in cui io credo in loro: il calcio italiano ha bisogno di giovani e ci vuole un po' di coraggio nel lanciarli». Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-la-fiorentina-suda-e-ringrazia-de-gea-vittoria-preziosa-ora-si-sogna-la-champions/274997/