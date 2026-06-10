Fiorentina, compra Liberali se credi davvero nei giovani! Ha una clausola di 6 milioni di euro

Il classe 2007 è reduce da una grande annata in B con Aquilani

Il nome di Mattia Liberali del Catanzaro torna ad accendere il mercato delle giovani promesse in Serie A. Il centrocampista offensivo classe 2007, protagonista di una stagione molto positiva in Serie B, è oggi considerato uno dei profili italiani più interessanti della sua generazione.

Il giocatore, arrivato dal Milan al Catanzaro in un’operazione di fatto a costo contenuto, avrebbe oggi una clausola rescissoria fissata intorno ai 6 milioni di euro. Una cifra che, per le potenzialità mostrate e per l’età del ragazzo, viene considerata da molti addetti ai lavori quasi un’occasione di mercato.

Su di lui si sarebbero già mossi diversi club di livello, tra cui il Bologna e il Como, entrambi attenti ai giovani talenti italiani e pronti a inserirsi in caso di apertura concreta.

Il tema si intreccia inevitabilmente con le strategie della Fiorentina, che negli ultimi anni ha spesso investito su profili tra i 22 e i 25 anni con esborsi importanti, tra i 10 e i 18 milioni di euro, accompagnati da ingaggi altrettanto elevati. Scelte che, però, non sempre hanno portato i risultati sperati, con alcuni giocatori che non sono riusciti a valorizzarsi come previsto.

Un esempio recente è quello di Simon Sohm, pagato circa 16 milioni di euro, rientrato nel gruppo e oggi considerato un giocatore da piazzare, a conferma di come alcune operazioni importanti non abbiano sempre portato il rendimento atteso, con elementi che ora tornano a pesare nelle strategie di mercato della Fiorentina.

In questo contesto, il progetto del Viola Park dovrebbe rappresentare un punto di svolta strategico, con l’obiettivo di valorizzare maggiormente i giovani e costruire una rosa più sostenibile, soprattutto in caso di riduzione del monte ingaggi e ringiovanimento complessivo della squadra.

Ecco perché un’operazione come quella legata a Liberali viene vista da più parti come perfettamente coerente con questa nuova direzione: un talento classe 2007, valutato circa 6 milioni di euro, con ingaggio contenuto e margini di crescita enormi. Un investimento che, per età, prospettive e costi, potrebbe risultare vantaggioso comunque vada il suo rendimento immediato.

In un’ottica di programmazione, infatti, il suo percorso potrebbe essere definito insieme allo staff tecnico e alla società, senza pressioni immediate ma con una crescita graduale. Proprio per questo, chi spinge per questa filosofia sostiene che un profilo del genere, se davvero disponibile a queste condizioni, andrebbe valutato e preso in considerazione senza esitazioni.