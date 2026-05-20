Labaro Viola

Sara Figaia

Sara Figaia

Poesio: "Una Fiorentina senza anima: salvezza per inerzia e Vanoli nel mirino per i cambi"

27 aprile 2026 10:21

Repubblica: "Commisso deve tracciare la strada. Niente messaggi: prenda un aereo e venga a Firenze"

21 aprile 2026 11:32

Repubblica: "Fiorentina spenta e poco incisiva, ma il pareggio a Lecce porta più vicini alla salvezza"

21 aprile 2026 11:08

Tuttosport: "Altro risultato utile per la Fiorentina, la salvezza appare sempre più vicina"

21 aprile 2026 10:52

Gazzetta: "I cambi accendono il Lecce, Ndour in difficoltà nell’azione che porta al gol del pareggio"

21 aprile 2026 10:27

Polverosi: “Fiorentina in difficoltà non gestisce il vantaggio, Lecce determinato fino alla fine"

21 aprile 2026 10:15

Repubblica: “Vanoli punta sul Lecce per centrare la salvezza: testa e fisico i due aspetti decisivi”

20 aprile 2026 11:19

Sentite Italiano: “L’infortunio di Bernardeschi è colpa mia. Volevo che prendesse il tributo dei tifosi”

20 aprile 2026 11:06

Repubblica: “Da Lecce a Lecce, una stagione ribaltata: Vanoli ora punta a chiudere il discorso salvezza"

20 aprile 2026 10:33

Ferrara: “Vanoli bravo a risollevare una squadra pietosa, ma ora va ricostruita: è senza identità”

20 aprile 2026 10:20

Sabelli: “Guardate cosa è successo alla Fiorentina, basta poco per finire in lotta salvezza”

16 aprile 2026 11:36

Zetti su La Nazione: “Vanoli se ne andrà, Paratici punta ad un altro profilo per la panchina viola”

16 aprile 2026 11:25

RepFi: “Fiorentina, nel segno di Davide contro Golia: due obiettivi storici possibili”

16 aprile 2026 11:10

La Nazione: "Servirà un’impresa, ma non un miracolo: il Palace ha già subito 3 o più reti in cinque gare"

16 aprile 2026 10:55

Repubblica: "Fiorentina in emergenza, sorpresa Balbo: possibile titolare sulla fascia sinistra"

16 aprile 2026 10:43

Repubblica: "1300 tifosi inglesi attesi, Firenze si prepara: monumenti sorvegliati e stop alcool"

16 aprile 2026 10:32

Cucchi: “A inizio anno vedevo la Fiorentina in lotta per la UEFA. Vanoli merita la conferma”

16 aprile 2026 10:12

La Nazione: “Fiorentina, serve l’impresa in Conference: il Franchi ci crede”

15 aprile 2026 10:33

La Nazione: "Kean, tempi incerti: difficile la convocazione contro il Lecce"

15 aprile 2026 10:22

Tuttosport: “Verso la notte di Conference: impresa difficile, ma vietato smettere di sognare”

15 aprile 2026 10:03

CorrSport non ha dubbi: “Vanoli resterà alla Fiorentina al 99%, conferma meritata sul campo”

15 aprile 2026 09:48

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