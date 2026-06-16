Repubblica: "Fiorentina, blindato Ndour: no alle offerte sotto i 30 milioni"

La Fiorentina dice no a Juventus e Napoli

Cher Ndour si è ormai affermato come una delle poche certezze della nuova Fiorentina. Pur non avendo ancora compiuto 22 anni, il centrocampista ha impressionato per maturità e continuità, conquistando spazio prima con Stefano Pioli e poi con Paolo Vanoli dopo un iniziale periodo di adattamento.

Fisicità, capacità di recuperare palloni e grande attitudine agli inserimenti offensivi fanno di Ndour il prototipo del centrocampista moderno. Al Viola Park il suo profilo viene accostato, per caratteristiche tecniche e atletiche, a Paul Pogba, modello a cui il giocatore si è sempre ispirato.

La stagione appena conclusa ha certificato la sua crescita: 47 presenze e 7 reti, numeri significativi per un centrocampista destinato a diventare centrale anche nel calcio verticale di Fabio Grosso, sistema che valorizza particolarmente il contributo offensivo delle mezzali. A confermare il salto di qualità è arrivato anche l’esordio con la Nazionale maggiore guidata da Silvio Baldini, impreziosito dall’assegnazione della maglia numero 10.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l’interesse di diversi top club italiani, tra cui Juventus e Napoli. La Fiorentina, però, non sembra intenzionata a lasciarlo partire: il contratto fino al 2029 e la fiducia di Fabio Paratici nelle qualità del giocatore spingono il club viola a fare muro. Anche a causa del 50% sulla futura rivendita destinato al Paris Saint-Germain, per meno di 30 milioni di euro la società non prenderà in considerazione alcuna offerta.

L’idea della Fiorentina è chiara: trattenere Ndour e costruire attorno a lui la squadra del futuro. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il club viola considera il centrocampista uno dei pilastri del nuovo progetto tecnico.