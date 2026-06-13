Gazzetta: "Dragusin torna di moda, Paratici valuta il colpo per la difesa viola"

Il centrale del Tottenham piace da tempo alla Fiorentina ma i 20 milioni richiesti dagli Spurs restano un ostacolo

Il nome di Radu Dragusin torna prepotentemente d'attualità per la difesa della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale rumeno è nuovamente tra i profili seguiti con maggiore attenzione dal club viola, complice anche l'arrivo di Fabio Paratici alla guida dell'area sportiva.

Il dirigente conosce bene Dragusin fin dai tempi della Juventus, dove i due hanno condiviso una parte del percorso professionale del difensore. Un rapporto che potrebbe favorire un nuovo tentativo da parte della Fiorentina, interessata a offrire al giocatore l'opportunità di rilanciarsi dopo una stagione complicata, segnata anche dal grave infortunio al legamento crociato.

L'ostacolo principale resta la valutazione del cartellino. Il Tottenham continua infatti a considerare Dragusin un patrimonio importante e lo valuta intorno ai 20 milioni di euro, cifra che rende l'operazione tutt'altro che semplice per le casse viola.

Nelle ultime ore, inoltre, Paratici potrebbe aver affrontato l'argomento durante il suo soggiorno a New York. Secondo la Rosea, il direttore sportivo della Fiorentina avrebbe incontrato Daniel Levy, storico presidente del Tottenham e ancora oggi azionista del club londinese. Un faccia a faccia che potrebbe aver rappresentato l'occasione per discutere anche della posizione di Dragusin e sondare il terreno in vista di una possibile trattativa per portare il difensore a Firenze.