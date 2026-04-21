Repubblica: "Fiorentina spenta e poco incisiva, ma il pareggio a Lecce porta più vicini alla salvezza"

Prestazione sottotono al Via del Mare, ma un punto che avvicina comunque l’obiettivo stagionale

Il pareggio per 1-1 sul campo del Lecce consente alla Fiorentina di aggiungere un altro punto importante in chiave salvezza, uscendo indenne da un altro scontro diretto. L’obiettivo al Via del Mare era chiaro: tornare a Firenze senza danni, gestendo le energie dopo gli impegni in Conference League e la delusione per l’eliminazione.

La prestazione della squadra di Vanoli, però, è stata complessivamente opaca: un atteggiamento prudente, quasi rinunciatario, con l’idea di amministrare la gara più che cercare con convinzione la vittoria, nonostante il vantaggio iniziale e l’occasione del possibile raddoppio fallita da Piccoli. Tra le note più positive si segnalano le prove dell’inglese, di Pongracic, Ranieri e Balbo.

Nel complesso, un pari giusto per quanto mostrato dal Lecce e per la poca incisività della Fiorentina, apparsa poco concreta: secondo tempo di contenimento e attacco poco brillante. Ora l’attenzione si sposta alla prossima sfida al Franchi contro il Sassuolo di Grosso, con l’obiettivo di avvicinare ulteriormente la salvezza. Lo riporta La Repubblica.