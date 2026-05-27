CorSport: "Fiorentina, rivoluzione in estate. Paratici alle prese con esuberi e rientri dai prestiti"
Tra dubbi, giocatori fuori dal progetto e poche certezze: il mercato viola si preannuncia più complicato del previsto
La Fiorentina si prepara a un’estate di profondi cambiamenti, ma il mercato rischia di trasformarsi in un percorso più complicato del previsto. Fabio Paratici, che a giugno volerà negli Stati Uniti per incontrare il presidente Giuseppe Commisso, dovrà innanzitutto gestire il nodo legato agli esuberi e ai numerosi giocatori di ritorno dai prestiti, molti dei quali al momento hanno poco appeal sul mercato.
Sono infatti ben 27 i calciatori destinati potenzialmente a rientrare a Firenze. Tra questi figurano Antonin Barák, Riccardo Sottil, Alessandro Bianco e M’Bala Nzola, profili che sembrano ormai lontani dal nuovo progetto tecnico viola.
Dubbi anche su alcune operazioni concluse nel mercato invernale. Daniele Rugani è destinato a fare ritorno alla Juventus, mentre Giovanni Fabbian e Marco Brescianini rappresentano investimenti importanti che, almeno per ora, non sembrano garantire un ruolo centrale nella Fiorentina del futuro.
Situazione da definire anche sugli esterni offensivi Jack Harrison e Manor Solomon: il primo appare vicino alla partenza, mentre il secondo potrebbe restare soltanto in presenza di condizioni economiche più vantaggiose rispetto alle richieste del Tottenham.
Al momento, le certezze da cui ripartire sembrano essere poche ma ben definite: David de Gea, Nicolò Fagioli, Fabiano Parisi, Cher Ndour e Pietro Comuzzo vengono considerati i punti fermi della nuova Fiorentina. Molto dipenderà però anche dalle risorse che Commisso deciderà di mettere a disposizione per costruire una squadra realmente competitiva. Lo riporta il Corriere dello Sport.