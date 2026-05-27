Gazzetta: "De Gea, luci e ombre alla Fiorentina: nonostante ciò la Juve ci pensa"

Il portiere della Fiorentina continua a essere monitorato dalla dirigenza bianconera per il futuro

La Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere e nei prossimi giorni l’amministratore delegato Damien Comolli e Luciano Spalletti dovranno decidere se attendere ancora Alisson oppure virare su altri obiettivi nel caso di una nuova fumata nera.

Tra le possibili alternative per il dopo Michele Di Gregorio resta anche il nome di David De Gea, attualmente alla Fiorentina. Il portiere spagnolo, reduce da una stagione con luci e ombre, compirà 36 anni a novembre, ma vanta un’esperienza di altissimo livello tra i pali dei top club.

La sua carriera è legata soprattutto al Manchester United, dove fu scelto nel 2011 da Sir Alex Ferguson per raccogliere l’eredità di Edwin Van der Sar. Da allora è rimasto ai Red Devils fino al 2023, consolidandosi come uno dei portieri più affidabili della sua generazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.