Sabelli: “Guardate cosa è successo alla Fiorentina, basta poco per finire in lotta salvezza”

Sabelli sottolinea i rischi del campionato: basta poco per scivolare in basso

Per il Genoa si è trattata di una stagione dai due volti. L’arrivo di Daniele De Rossi ha permesso alla squadra di ritrovare identità e stabilità, e i rossoblù si avviano così verso un finale più tranquillo, con 36 punti conquistati a sei giornate dal termine.

Al Corriere dello Sport, Stefano Sabelli ha ribadito l’importanza del primo obiettivo stagionale, la salvezza, sottolineando come non sia mai un traguardo scontato:

“Il primo obiettivo deve essere sempre quello di mantenere il Genoa in Serie A senza patemi. Non bisogna mai abbassare la guardia, avete visto cosa è successo alla Fiorentina? Basta investire e che un paio di cose vadano male per ritrovarsi in lotta per non retrocedere. Poi, essendo una società in crescita, dobbiamo comunque puntare a vincere ogni partita”.