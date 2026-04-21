Repubblica: "Commisso deve tracciare la strada. Niente messaggi: prenda un aereo e venga a Firenze"

Obiettivo quasi raggiunto: adesso tocca al club definire ambizioni e direzione

Giuseppe Calabrese, sulle pagine de La Repubblica, analizza la sfida contro il Lecce proiettandosi già al futuro della Fiorentina:

"La salvezza è ormai soltanto una formalità dal punto di vista aritmetico e Vanoli è stato bravo a traghettare la squadra fuori dalla paura, completando di fatto la rincorsa proprio con la partita del Via del Mare. Difficile immaginare che la Fiorentina possa sprecare nelle ultime cinque gare il vantaggio accumulato: da questo momento si può davvero voltare pagina. "

Il focus si sposta così sulla società e sulle scelte future. “Tocca a Giuseppe Commisso tracciare la strada. Il presidente non si può più nascondere dietro i messaggi entusiastici dettati all’ufficio stampa. Tocca a lui dare un segnale chiaro delle ambizioni del club. Prenda un aereo e venga a Firenze.”

Sul futuro allenatore:

"Il primo nodo riguarda la scelta dell’allenatore. Vanoli rappresenta un’opzione concreta, soprattutto nel caso in cui il nuovo progetto non preveda obiettivi immediati. Il percorso svolto fin qui potrebbe anche valergli una conferma, in particolare se le alternative in ballo — come Grosso — fossero considerate sullo stesso livello. Se però la Fiorentina dovesse puntare a traguardi più ambiziosi, allora servirebbe un profilo differente. In questo senso, Paratici si sarà già mosso da tempo per valutare le possibili soluzioni."