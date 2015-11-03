Notizie Giuseppe Commisso Fiorentina

Calabrese su Repubblica: "Le speranze della Fiorentina hanno un nome e un cognome: Fabio Paratici"
11 maggio 2026 11:05
Repubblica: “Da Rocco a Giuseppe Commisso: sul Franchi una strategia già avviata da tempo”
28 aprile 2026 11:15
Vitale: "Se la Fiorentina resta in mano a Joseph che non si fa mai vedere, è dura costruire una società forte"
23 aprile 2026 14:19
Repubblica: "Commisso deve tracciare la strada. Niente messaggi: prenda un aereo e venga a Firenze"
21 aprile 2026 11:32
J.Commisso: "Vittoria sofferta e di carattere, continuiamo così. Buona Pasqua popolo viola"
04 aprile 2026 22:13
“Che regalo per mia madre!”: Commisso esulta, ma la Fiorentina ha rischiato il tracollo
28 febbraio 2026 00:14
"Fiero di voi, la strada è quella giusta": il Presidente Commisso applaude la Fiorentina
23 febbraio 2026 21:23
La famiglia Commisso: "Complimenti alla squadra, serve mantenere la stessa attenzione contro il Pisa"
19 febbraio 2026 23:38
La chiamata del Presidente: "Mio padre Rocco sarebbe stato orgoglioso di una vittoria come questa"
14 febbraio 2026 17:35
Giuseppe Commisso: "Porteremo avanti il lavoro di Rocco, orgoglio di Firenze. Ferrari il nostro riferimento"
30 gennaio 2026 17:31
Giuseppe Commisso: "Un onore per me diventare Presidente, pieno sostegno a Ferrari e Stephan"
27 gennaio 2026 15:43
Giuseppe Commisso: "Siamo con la squadra. Dobbiamo rimanere uniti e affrontare la sfida insieme"
11 dicembre 2025 10:10
Giuseppe Commisso saluta Pradè: "Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per la Fiorentina"
01 novembre 2025 22:17
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