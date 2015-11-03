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Notizie Giuseppe Commisso Fiorentina

Calabrese su Repubblica: "Le speranze della Fiorentina hanno un nome e un cognome: Fabio Paratici"

11 maggio 2026 11:05

Repubblica: “Da Rocco a Giuseppe Commisso: sul Franchi una strategia già avviata da tempo”

28 aprile 2026 11:15

Vitale: "Se la Fiorentina resta in mano a Joseph che non si fa mai vedere, è dura costruire una società forte"

23 aprile 2026 14:19

Repubblica: "Commisso deve tracciare la strada. Niente messaggi: prenda un aereo e venga a Firenze"

21 aprile 2026 11:32

J.Commisso: "Vittoria sofferta e di carattere, continuiamo così. Buona Pasqua popolo viola"

04 aprile 2026 22:13

“Che regalo per mia madre!”: Commisso esulta, ma la Fiorentina ha rischiato il tracollo

28 febbraio 2026 00:14

"Fiero di voi, la strada è quella giusta": il Presidente Commisso applaude la Fiorentina

23 febbraio 2026 21:23

La famiglia Commisso: "Complimenti alla squadra, serve mantenere la stessa attenzione contro il Pisa"

19 febbraio 2026 23:38

La chiamata del Presidente: "Mio padre Rocco sarebbe stato orgoglioso di una vittoria come questa"

14 febbraio 2026 17:35

Giuseppe Commisso: "Porteremo avanti il lavoro di Rocco, orgoglio di Firenze. Ferrari il nostro riferimento"

30 gennaio 2026 17:31

Giuseppe Commisso: "Un onore per me diventare Presidente, pieno sostegno a Ferrari e Stephan"

27 gennaio 2026 15:43

Giuseppe Commisso: "Siamo con la squadra. Dobbiamo rimanere uniti e affrontare la sfida insieme"

11 dicembre 2025 10:10

Giuseppe Commisso saluta Pradè: "Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per la Fiorentina"

01 novembre 2025 22:17

(FOTO): "Sempre vicini anche se distanti", gli auguri social della Fiorentina a Giuseppe Commisso

14 maggio 2020 12:50

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