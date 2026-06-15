Marchini: "Il ritorno dei vertici viola dagli Usa segni l’ora della chiarezza: ora servono fatti concreti"

"La società deve operare con coraggio ed efficacia manageriale"

Nel suo editoriale per La Nazione, Giampaolo Marchini evidenzia come il rientro della dirigenza viola dagli Stati Uniti rappresenti il momento in cui la Fiorentina è chiamata a trasformare le intenzioni in azioni concrete. Le parole del presidente Giuseppe Commisso e del direttore sportivo Fabio Paratici, pronunciate alla Festa Viola del Valdarno, delineano un club desideroso di crescere e di lasciarsi alle spalle una stagione ben al di sotto delle aspettative della piazza.

Marchini sottolinea però che la vera sfida sarà dare seguito agli annunci. La credibilità del nuovo progetto, infatti, dipenderà dalla capacità della società di evitare che obiettivi e slogan restino soltanto dichiarazioni d’intenti in vista del Centenario. Serviranno decisioni coraggiose, una gestione efficace e una programmazione che sappia coniugare sostenibilità economica e rafforzamento tecnico della rosa.

In chiusura, il giornalista ricorre a una nota ironica, consigliando uno shakerato decaffeinato per affrontare un’estate che si prospetta particolarmente intensa e ricca di lavoro, scongiurando così inutili tensioni e fibrillazioni nell’ambiente viola.