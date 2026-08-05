Moretto: "Fiorentina scatenata. Dopo Mastantuono cerca un esterno da prendere a titolo definitivo"

Matteo Moretto ha fatto il punto sulle strategie della Fiorentina dopo l'operazione Franco Mastantuono

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sulle strategie della Fiorentina dopo l'operazione Franco Mastantuono.

Il talento argentino arriverà in viola in prestito dal Real Madrid, ma secondo Moretto il mercato della Fiorentina non è ancora concluso: “La Fiorentina porta a casa un grande talento in prestito, ma sta cercando anche un altro esterno di grande livello da prendere di proprietà”.

Il club viola, dunque, continua a lavorare per completare il reparto offensivo e regalare a Fabio Grosso ulteriori alternative sugli esterni: “La Fiorentina è scatenata”, ha aggiunto Moretto, sottolineando le ambizioni del nuovo corso guidato da Fabio Paratici.