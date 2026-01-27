27 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:52

Giuseppe Commisso: “Un onore per me diventare Presidente, pieno sostegno a Ferrari e Stephan”

Redazione

27 Gennaio · 15:43

Aggiornamento: 27 Gennaio 2026 · 15:43

ACF FiorentinaGiuseppe Commisso

di

La Fiorentina ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale la nomina di Giuseppe Commisso come nuovo Presidente del club, queste le sue parole:

“«È per me un grande onore assumere la Presidenza della Fiorentina», ha dichiarato Giuseppe B. Commisso. «Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Mark Stephan e ad Alessandro Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro del Club. Colgo inoltre questa occasione per ringraziare mia madre, Catherine: la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione come membro riflette la continuità dell’impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre, Rocco. Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il Club, nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino ad oggi.»

