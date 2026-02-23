23 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:04

"Fiero di voi, la strada è quella giusta": il Presidente Commisso applaude la Fiorentina

“Fiero di voi, la strada è quella giusta”: il Presidente Commisso applaude la Fiorentina

23 Febbraio

Aggiornamento: 23 Febbraio 2026 · 21:23

Fiorentina Giuseppe Commisso Pisa

Il Presidente Giuseppe Commisso si congratula con la squadra dopo il successo nel derby contro il Pisa al Franchi

Al termine della vittoriosa sfida contro il Pisa, disputata allo stadio Franchi, il Presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra. Dopo aver contattato il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il numero uno viola ha espresso tutto il suo orgoglio per la prestazione e per il risultato ottenuto.

“Fiero di voi, la strada è quealla giusta”, ha dichiarato Commisso, sottolineando la soddisfazione per l’impegno e la determinazione mostrati in campo dai ragazzi in un derby tanto sentito quanto decisivo. Alle congratulazioni del Presidente si sono aggiunte anche quelle della madre, Catherine, che ha seguito con partecipazione la partita accanto al figlio, condividendo la gioia per una vittoria importante ottenuta davanti al pubblico di casa.

