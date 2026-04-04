J.Commisso: "Vittoria sofferta e di carattere, continuiamo così. Buona Pasqua popolo viola"
Il presidente Commisso celebra il successo di Verona e sprona il gruppo a continuare a lottare con lo stesso spirito nelle prossime partite
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2026 22:13
Il Presidente Giuseppe B. Commisso ha commentato così la vittoria di Verona:
"Buona Pasqua a tutto il popolo viola. Oggi la squadra ha saputo soffrire per conquistare la vittoria, ha mostrato di avere carattere nei momenti difficili per portare a casa tre punti molto importanti. Dovrà continuare a lottare con questo atteggiamento nelle prossime sfide".