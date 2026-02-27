“Che regalo per mia madre!”: Commisso esulta, ma la Fiorentina ha rischiato il tracollo

La Fiorentina manda in archivio una delle serate più complicate della sua stagione, riuscendo a qualificarsi ma lasciando sul campo una prestazione ben al di sotto delle aspettative. Dopo il netto 0-3 conquistato in Polonia nella gara d’andata, i viola ieri sera hanno rischiato clamorosamente l’eliminazione contro uno Jagiellonia tutt’altro che irresistibile, soffrendo oltre il previsto e smarrendo certezze lungo il percorso.

La squadra guidata da Vanoli è apparsa confusa, poco brillante e incapace di gestire il vantaggio accumulato. Errori tecnici, disattenzioni e una generale mancanza di intensità hanno rimesso in discussione una qualificazione che sembrava in cassaforte. Solo nel finale è arrivato il sospirato pass per il turno successivo, tra più brividi che applausi.

Eppure, nonostante la prova deludente, dai vertici della società è arrivato un messaggio di soddisfazione. Il presidente Giuseppe Commisso, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto celebrare il traguardo raggiunto dalla squadra, esprimendo pubblicamente la propria gioia per l’obiettivo centrato. Nelle sue storie ha condiviso l’immagine con il risultato della partita, accompagnandola con una frase significativa: “Che bellissimo regalo di compleanno per mia madre!”. Parole che raccontano un’emozione personale forte, in netto contrasto con il malumore diffuso tra tifosi e addetti ai lavori per una prestazione che ha lasciato più ombre che luci.