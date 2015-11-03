Notizie Jagiellonia Fiorentina

Siemieniec (Jagiellonia): "A Firenze si ricorderanno per sempre di noi, abbiamo fatto la storia"
04 marzo 2026 14:31
“Che regalo per mia madre!”: Commisso esulta, ma la Fiorentina ha rischiato il tracollo
28 febbraio 2026 00:14
Corriere dello Sport sottolinea: "Serata da dimenticare o da mandare a futura memoria"
27 febbraio 2026 08:54
Bucchioni duro su Dodô: “Prestazione indegna, se il giovedì non ha voglia giochi Kouadio”
26 febbraio 2026 22:39
Solomon si ferma nei supplementari: risentimento al retto femorale per l'israeliano
26 febbraio 2026 21:55
PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI SALVATORE, MALE COMUZZO E MANDRAGORA. PAPERA DE GEA
26 febbraio 2026 21:26
Fiorentina agli ottavi di Conference, ma quanta fatica! In gol Fagioli e Kean
26 febbraio 2026 18:39
FORMAZIONE FIORENTINA: DODÓ E FORTINI TITOLARI, DAVANTI PICCOLI, MANDRAGORA REGISTA
26 febbraio 2026 17:38
Maslowski avverte la Fiorentina: "Siamo a Firenze per vincere. Oltre 1.000 tifosi dalla Polonia"
26 febbraio 2026 14:36
Siemieniec: "Non siamo a Firenze a fare una gita, c'è un risultato da ribaltare, non siamo rassegnati"
25 febbraio 2026 20:08
Corriere Fiorentino: “Fiorentina-Jagiellonia partita a rischio, mille tifosi polacchi. Ieri mattina tavolo tecnico”
25 febbraio 2026 08:19
Sentite il terzino polacco Wojtuszek: "Se c'era Pululu, avremmo battuto la Fiorentina per 1-0"
20 febbraio 2026 13:47
Valcareggi punge Fazzini: "Cominci a stare più in campo, non può stare fuori per un piccolo dolorino tutte le volte"
20 febbraio 2026 13:27
"Non ci sono riserve" ha detto Vanoli, il CorSport aggiunge: "Le non riserve hanno dato ragione al mister"
20 febbraio 2026 09:44
Moviola CorSport: "Gishamer da 5. Fazzini rischia, è stato graziato almeno due volte"
20 febbraio 2026 09:34
Nazione: “In pochi pensavano ad un 3-0 con una Fiorentina rivoluzionata e con la testa al campionato”
20 febbraio 2026 09:12
Siemieniec: "Complimenti alla Fiorentina, grande maturità. Sembrava un pugile che ti mette ko".
20 febbraio 2026 00:36
Fazzini: "Mi sono divertito, è un onore indossare questa maglia, mai pensato di andar via"
20 febbraio 2026 00:08
Vanoli: "Fabbian giocatore di qualità, ha gamba e vede la porta. Il suo ruolo è la mezzala"
19 febbraio 2026 23:51
La Fiorentina cala il tris allo Jagiellonia. Perla di Mandragora su punizione. In gol anche Ranieri e Piccoli
19 febbraio 2026 22:54
Malusci: "A Vanoli dico di non snobbare la Conference perché la Fiorentina può arrivare davvero fino in fondo"
19 febbraio 2026 13:55
"La Fiorentina sembra favorita, ma noi non avremo difficoltà a farle dei gol perché la loro difesa non funziona"
19 febbraio 2026 13:31
DS Jagiellonia: “La partita con la Fiorentina per noi è una festa, sappiamo che brand rappresenta”
19 febbraio 2026 11:34
Nazione: “Partita a -9, Fiorentina con calzamaglie, intimo termico ed alimentazione ad hoc”
19 febbraio 2026 09:50
"Fiorentina, l'insidia sarà il campo, è secco e duro e pieno di buche. Un campo di patate"
18 febbraio 2026 22:43
L’allenatore dello Jagiellonia: “Come si scrive il mio nome? A fine partita ve lo ricorderete”
18 febbraio 2026 17:51
Fiorentina occhio allo Jagiellonia: 1° in campionato, attento in difesa e forte su calcio da fermo
18 febbraio 2026 11:37
Papà Dragowski: “I miei nipoti sono nati a Firenze. Jagiellonia? La partita dell’anno, attenti a Jesus Imaz”
17 febbraio 2026 09:27
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