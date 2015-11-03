Notizie Jagiellonia Fiorentina

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Siemieniec (Jagiellonia): "A Firenze si ricorderanno per sempre di noi, abbiamo fatto la storia"

04 marzo 2026 14:31

“Che regalo per mia madre!”: Commisso esulta, ma la Fiorentina ha rischiato il tracollo

28 febbraio 2026 00:14

Corriere dello Sport sottolinea: "Serata da dimenticare o da mandare a futura memoria"

27 febbraio 2026 08:54

Bucchioni duro su Dodô: “Prestazione indegna, se il giovedì non ha voglia giochi Kouadio”

26 febbraio 2026 22:39

Solomon si ferma nei supplementari: risentimento al retto femorale per l'israeliano

26 febbraio 2026 21:55

PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI SALVATORE, MALE COMUZZO E MANDRAGORA. PAPERA DE GEA

26 febbraio 2026 21:26

Fiorentina agli ottavi di Conference, ma quanta fatica! In gol Fagioli e Kean

26 febbraio 2026 18:39

FORMAZIONE FIORENTINA: DODÓ E FORTINI TITOLARI, DAVANTI PICCOLI, MANDRAGORA REGISTA

26 febbraio 2026 17:38

Maslowski avverte la Fiorentina: "Siamo a Firenze per vincere. Oltre 1.000 tifosi dalla Polonia"

26 febbraio 2026 14:36

Siemieniec: "Non siamo a Firenze a fare una gita, c'è un risultato da ribaltare, non siamo rassegnati"

25 febbraio 2026 20:08

Corriere Fiorentino: “Fiorentina-Jagiellonia partita a rischio, mille tifosi polacchi. Ieri mattina tavolo tecnico”

25 febbraio 2026 08:19

Sentite il terzino polacco Wojtuszek: "Se c'era Pululu, avremmo battuto la Fiorentina per 1-0"

20 febbraio 2026 13:47

Valcareggi punge Fazzini: "Cominci a stare più in campo, non può stare fuori per un piccolo dolorino tutte le volte"

20 febbraio 2026 13:27

"Non ci sono riserve" ha detto Vanoli, il CorSport aggiunge: "Le non riserve hanno dato ragione al mister"

20 febbraio 2026 09:44

Moviola CorSport: "Gishamer da 5. Fazzini rischia, è stato graziato almeno due volte"

20 febbraio 2026 09:34

Nazione: “In pochi pensavano ad un 3-0 con una Fiorentina rivoluzionata e con la testa al campionato”

20 febbraio 2026 09:12

Siemieniec: "Complimenti alla Fiorentina, grande maturità. Sembrava un pugile che ti mette ko".

20 febbraio 2026 00:36

Fazzini: "Mi sono divertito, è un onore indossare questa maglia, mai pensato di andar via"

20 febbraio 2026 00:08

Vanoli: "Fabbian giocatore di qualità, ha gamba e vede la porta. Il suo ruolo è la mezzala"

19 febbraio 2026 23:51

La Fiorentina cala il tris allo Jagiellonia. Perla di Mandragora su punizione. In gol anche Ranieri e Piccoli

19 febbraio 2026 22:54

Malusci: "A Vanoli dico di non snobbare la Conference perché la Fiorentina può arrivare davvero fino in fondo"

19 febbraio 2026 13:55

"La Fiorentina sembra favorita, ma noi non avremo difficoltà a farle dei gol perché la loro difesa non funziona"

19 febbraio 2026 13:31

DS Jagiellonia: “La partita con la Fiorentina per noi è una festa, sappiamo che brand rappresenta”

19 febbraio 2026 11:34

Nazione: “Partita a -9, Fiorentina con calzamaglie, intimo termico ed alimentazione ad hoc”

19 febbraio 2026 09:50

"Fiorentina, l'insidia sarà il campo, è secco e duro e pieno di buche. Un campo di patate"

18 febbraio 2026 22:43

L’allenatore dello Jagiellonia: “Come si scrive il mio nome? A fine partita ve lo ricorderete”

18 febbraio 2026 17:51

Fiorentina occhio allo Jagiellonia: 1° in campionato, attento in difesa e forte su calcio da fermo

18 febbraio 2026 11:37

Papà Dragowski: “I miei nipoti sono nati a Firenze. Jagiellonia? La partita dell’anno, attenti a Jesus Imaz”

17 febbraio 2026 09:27

La Fiorentina pesca i polacchi dello Jagiellonia, andata in trasferta il 19 febbraio e ritorno a Firenze il 26

16 gennaio 2026 13:24

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