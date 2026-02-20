20 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:58

Sentite il terzino polacco Wojtuszek: “Se c’era Pululu, avremmo battuto la Fiorentina per 1-0”

Mirko Carmignani

20 Febbraio · 13:47

Il terzino polacco ha commentato la sconfitta di ieri contro la Fiorentina nell'andata del playoff di ieri sera

Il terzino polacco dello Jagiellonia Norbert Wojtuszek ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro la Fiorentina per 0-3 ieri sera: “Non hanno dominato come dice il risultato che è troppo severo perché siamo stati sempre in gara e non abbiamo giocato male. La partita è stata equilibrata poi loro sono stati più bravi a sfruttare i nostri errori nel secondo tempo, ma il gioco lo abbiamo sempre controllato.”

Sulla mancanza di Pululu: “Afimico è un grande attaccante, lui è di un livello superiore al nostro e credo che la Fiorentina avrebbe faticato a marcarlo, infatti dico che con lui avremmo vinto 1-0.”

