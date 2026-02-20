Sentite il terzino polacco Wojtuszek: “Se c’era Pululu, avremmo battuto la Fiorentina per 1-0”

Il terzino polacco dello Jagiellonia Norbert Wojtuszek ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro la Fiorentina per 0-3 ieri sera: “Non hanno dominato come dice il risultato che è troppo severo perché siamo stati sempre in gara e non abbiamo giocato male. La partita è stata equilibrata poi loro sono stati più bravi a sfruttare i nostri errori nel secondo tempo, ma il gioco lo abbiamo sempre controllato.”

Sulla mancanza di Pululu: “Afimico è un grande attaccante, lui è di un livello superiore al nostro e credo che la Fiorentina avrebbe faticato a marcarlo, infatti dico che con lui avremmo vinto 1-0.”