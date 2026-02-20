Valcareggi punge Fazzini: “Cominci a stare più in campo, non può stare fuori per un piccolo dolorino tutte le volte”

A Lady Radio Furio Valcareggi ha parlato di Fiorentina dopo il play off in Polonia: “Era una gara fastidiosa che era meglio non giocare perché l’ambiente era terribile con un freddo allucinante che non rende agevole il calcio. Abbiamo fatto bene e il turnover è stato giusto perché lunedì c’è il Pisa che vale tantissimo, meglio aver tenuto a casa qualcuno dei titolari.”

Sul Pisa: “Sono in fondo, ma per batterlo tutti hanno durato una gran fatica basta vedere il Milan e il Napoli, in più la sentono tantissimo e ci odiano alla follia e non capisco perché visto che hanno una bella città. Ovviamente se vogliono giocare questo derby, devono stare in A perché noi di sotto non si va.”

Su Vanoli: “Tenerlo fino a fine anno poi va cercato un tecnico di lungo corso che venga qua e faccia un bel contratto della stessa durata del direttore Paratici con cui programmare 4 anni di lavoro per toglierci delle soddisfazioni come ha sempre fatto nella sua carriera.”

Sulla Fiorentina: “Il peggio è passato, la squadra ha capito la situazione e credo che i giocatori si siano calati in questa nuova dimensione. Non penso che sottovaluteremo l’avversario anche perché ci vuole pazienza per battere i pisani che sono noiosi e vanno in contropiede.”

Su Fazzini: “Lui deve essere un titolare fisso perché è forte vero, però deve essere più resistente perché ora è inaffidabile vista la sua tenuta fisica. Non si può infortunare sempre, è troppo fragile e deve aumentare la soglia del dolore e non fermarsi dopo un piccolo dolorino.”