La Fiorentina cala il tris allo Jagiellonia. Perla di Mandragora su punizione. In gol anche Ranieri e Piccoli

La Fiorentina mette un bel mattoncino sul passaggio del turno

La Fiorentina di Vanoli oggi alle ore 21 è ospite dello Jagiellonia alla Chorten Arena di Bialystok. Partita valida per il playoff d'andata di Conference League. Il tecnico gigliato ha lasciato a casa diversi big, qualcuno di loro acciaccato. Chance dunque per le seconde linee.

PRIMO TEMPO- In questo inizio di partita, la Fiorentina cerca di chiudere gli spazi e ripartire, mentre lo Jagiellonia prova ad impostare e costruire dal basso. Al 10’ enorme rischio per la Fiorentina, Ranieri lascia spazio a Imaz che mette dentro una palla velenosa, Fortini in affanno ma in anticipo sul giocatore dello Jagiellonia. Al 20’ ci prova Mazurek, bravo Lezzerini a chiudere in uscite bassa. Al 21’ giallo per Fazzini. Al 22’ la palla di Lezzerini finisce sulla testa Wojtuszek e poi si spegne sul fondo. Al 24’ Mandragora calcia la punizione in arra, svetta Gosens che non trova però la porta. Al 33’ Fazzini galoppa sulla sinistra e mette dentro, chiude il difensore dello Jagiellonia. Al 38’ Mandragora dentro per Fabbian che calcia al volo, conclusione troppo centrale. Al 41’ ammonito Mandragora. Al 46’ Gosens dentro per Fabbian che stoppa e calcia di destro, si salva Abramowicz spedendo palla in angolo.

SECONDO TEMPO- Al 48’ punizione di Mandragora battuta in area, arriva Gosens che colpisce il pallone di testa ancora una volta senza trovare lo specchio della porta. Al 52’ Fortini mette al centro per Andorra che stoppa il pallone di petto e calcia scivolando, palla in angolo. Al 53’ Fiorentina avanti! Pennellata di Fazzini sul secondo palo dove è presente Ranieri, oggi capitano che di testa firma l’1-0 Viola. Al 54’ buona trama dello Jagiellonia, chiude tutto in angolo Lezzerini. Al 55’ rischia la Fiorentina sul colpo di testa di Bazdar. Al 58’ grandissima occasione per la Fiorentina sui piedi di Fortini. Al 59’ lo Jagiellonia segna ma è in fuorigioco. Al 60’ fuori Flach dentro Drachal. Al 61’ calcia molto bene Wdowik, si allunga Lezzerini ma il pallone si stampa sul palo, si salva la Fiorentina. Al 65’ punizione perfetta di Mandragora, 2-0 Fiorentina a Bialystok! Al 67’ fuori Ranieri e Harrison, dentro Pongracic e Parisi. Nello Jagiellonia fuori Jozwiak, dentro Rallis. Al 72’ conclusione sballata di Rallis dalla distanza. Al 74’ brutto tiro di Mandragora. Al 76’ giallo per Lezzerini. Al 78’ giallo per Wdowik. Al 78’ Drachal entra nettamente in ritardo in area di rigore su Piccoli. Non ha dubbi l’arbitro è calcio di rigore per i viola, sul dischetto si presenta proprio il 91 viola che guarda il portiere fino all’ultimo ed incrocia. 3-0 Fiorentina in Polonia! All’83’ fuori Ndour, al suo posto Balbo. All’89’ fuori Mazuker e Badzar, dentro Syllq e Kozlowski. Dopo 4’ di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro, la Fiorentina batte lo Jagiellonia 3-0.