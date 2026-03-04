4 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:31

Siemieniec (Jagiellonia): "A Firenze si ricorderanno per sempre di noi, abbiamo fatto la storia"

Siemieniec (Jagiellonia): “A Firenze si ricorderanno per sempre di noi, abbiamo fatto la storia”

Il tecnico dei polacchi ha esaltato la sua squadra per la prova offerta con la Fiorentina al Franchi dove stavano per ribaltarla

L’allenatore dello Jagiellonia Siemieniec è tornato a parlare di Fiorentina anche dopo l’eliminazione dal play off di Conference: “Non abbiamo niente di cui vergognarci perché siamo andati a Firenze e ci siamo fatti valere, infatti sono sicuro che si ricorderanno sempre di noi perché abbiamo scritto una pagina di storia. Tutti si ricorderanno di questa partita dove abbiamo buttato tutto con cuore e orgoglio, io sono orgoglioso di essere l’allenatore di questi ragazzi fantastici che mi hanno fatto gonfiare il petto e che ci hanno resi fieri per il loro impegno. Ho detto loro che non devono abbattersi perché ci siamo fatti valere per tutta la Polonia.” 

