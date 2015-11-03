Notizie Siemieniec Fiorentina

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Siemieniec (Jagiellonia): "A Firenze si ricorderanno per sempre di noi, abbiamo fatto la storia"

04 marzo 2026 14:31

Semieniec: "Siamo stati ad un passo da fare la storia, complimenti alla Fiorentina e a Vanoli"

26 febbraio 2026 22:59

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