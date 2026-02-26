Semieniec: “Siamo stati ad un passo da fare la storia, complimenti alla Fiorentina e a Vanoli”

Con uno 0-3 maturato una settimana fa, lo Jagiellonia sfiora la clamorosa rimonta contro la Fiorentina. Dopo aver finito i 90 minuti in vantaggio per 0-3, i polacchi vengono piegati nei supplementari e, pur vincendo 2-4, escono ai playoff di Conference League. Al termine della partita interviene il tecnico dei polacchi Adrian Siemieniec in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttomercatoWeb.

Una sintesi della partita?

“Voglio fare i complimenti alla Fiorentina per la qualificazione e grazie per questa esperienza che ci ha fatto crescere. Complimenti anche a Vanoli. Ringrazio anche i nostri incredibili tifosi che ci hanno seguiti in tantissimi e tutti coinvolti per tutta la partita. Ringrazio anche i miei ragazzi, a cui faccio i complimenti per la vittoria. Sono orgoglioso per come hanno giocato e per l’atteggiamento. Oggi abbiamo fatto la storia, sarà una partita ricordata a lungo in Polonia. E’ mancato pochissimo per fare la storia. L’anno scorso siamo usciti col Betis, quest’anno con la Fiorentina, dimostrando a tutta Europa la nostra qualità. Adesso ci concentreremo sul campionato e sullo Scudetto”.

Due parole sulla tripletta di Mazurek?

“E’ incredibile pensare che questo ragazzo è riuscito a fare una tripletta alla Fiorentina a 19 anni. E’ una grande notizia per noi e per la Polonia. Quel pallone che si porterà a casa sarà un fattore motivazionale per lui, per noi, per i giovani e per il calcio polacco”. Lo scrive Tuttomercatoweb