La Fiorentina pesca i polacchi dello Jagiellonia, andata in trasferta il 19 febbraio e ritorno a Firenze il 26

La Fiorentina di Vanoli ha conosciuto il suo avversario nel match dei play off della Conference ovvero i polacchi dello Jagiellonia con andata il 19 febbraio in trasferta e ritorno il 26. I viola si sono trovati ad affrontare questo ulteriore turno perché sono arrivati quindicesimi quindi fuori dal novero dei club che sono passati subito al turno successivo ed in attesa di proseguire il loro cammino europeo.

La Fiorentina, per via del piazzamento nel girone, troverà in caso di qualificazione o lo Strasburgo o il Rakow che si sono qualificate in vetta al mini campionato, ma ciò si saprà solo il 27 febbraio nel successivo sorteggio.