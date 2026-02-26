Bucchioni duro su Dodô: “Prestazione indegna, se il giovedì non ha voglia giochi Kouadio”

Nel corso dell’intervento a Radio Bruno Toscana al termine della gara di Conference League contro lo Jagiellonia, il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni ha analizzato senza mezzi termini la prestazione della squadra, soffermandosi su singoli, scelte tecniche e prospettive future.

“Stasera prestazione indegna di Dodò, se il giovedì non ha voglia che giochi Kouadio. Anche Comuzzo pessimo. In generale si è rivisto tutto il peggio di quest’anno., l’impostazione della gara da parte di Vanoli è andata contro a quanto di buono era stato fatto nelle ultime uscite. La disposizione tattica ha indubbiamente penalizzato. Harrison e Solomon sono indispensabili per dare equilibrio. E’ stata preparata male. Il mio timore è anche che ho sentito dichiarazioni trionfalistiche dopo le ultime gare, ma c’è una salvezza ancora da conquistare. Fossi un dirigente sarei comunque molto preoccupato, vedremo ad Udine”

“Serata negativa sotto tanti aspetti. Sei stato costretto a sprecare energie fisiche e mentali, sei stato costretto a mettere i migliori. A proposito, Kean andava messo prima e ai supplementari probabilmente non ci andavi. Solomon e Gosens si sono fatti male. Il solito atteggiamento molle, fragile con giocatori persi in campo. Speriamo sia solo una serataccia. L’Udinese ci aspetta al varco dopo i 5 gol presi all’andata”.