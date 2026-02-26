PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI SALVATORE, MALE COMUZZO E MANDRAGORA. PAPERA DE GEA

Lezzerini 5,5 Sul primo gol è sfortunato anche se poteva fare di più, sul secondo viene tagliato fuori da una deviazione. Incerto su qualche uscita. Va fuori dopo il primo tempo per problemi muscolare

Fortini 5,5 Gioca 45 minuti da terzino destro, prima di essere sostituito in vista della trasferta di Udine dove sarà titolare data la squalifica di Dodò. Alterna delle buone giocate a disattenzioni, non sempre preciso in fase difensiva

Comuzzo 4 Il primo tempo è terrificante, sbaglia in ripetute occasioni e si fa prendere metri e palloni dai diretti marcatori. Il primo gol che subisce la Fiorentina è una fotocopia delle occasioni concesse a Pulisic contro il Milan. Con l’attaccante spalle alla porta sbaglia e gli fa fare la giocata che preferisce. Sbandato

Pongracic 5 Anche lui fa gravi errori di disattenzione, superficiale. In marcatura sbaglia sulle distanze e sulla precisione anche palla al piede

Gosens 5,5 Spento, cerca di essere propositivo e attento ma la squadra fa acqua da tutte le parti. Si vede che non è al top della sua condizione fisica. Va vicino al gol al minuto 112 con un bel colpo di testa

Mandragora 4,5 Sbaglia in occasione del primo gol polacco dove si fa sfuggire la marcatura e proprio il giocatore che avrebbe dovuto seguire e marcare segna il gol. In fase di impostazione è praticamente nulla

Fabbian 4,5 Sbaglia praticamente tutto quello che può sbagliare. Sia tecnicamente, che anche in quello che è più bravo, ovvero in area di rigore negli inserimenti con e senza palla. Sempre fuori tempo, mai presente davvero

Ndour 5 In fase di impostazione è semplicemente disastroso, non riesce mai a essere pericoloso e nè ad imbeccare i suoi compagni con servizi vincenti. La cosa migliori le fa quando si abbassa ad aiutare i compagni nella fase difensiva e fa valere la sua potenza fisica

Fazzini 5 La Fiorentina attacca poco e male, quando è in possesso di palla (poche volte) è abbastanza innocuo e poco pericoloso

Dodò 4,5 Il primo tempo, paradossalmente perchè gioca fuori ruolo ovvero esterno alto, è dove fa le cose migliori, o meglio cerca di proporsi bene, anche se quasi mai imbeccato. Quando dal secondo tempo si abbassa nel suo ruolo, gioca una partita ricca di errori ed imprecisioni, come quando tiene male la posizione in occasione dello 0-3

Piccoli 4 Mai visto, mai pericoloso, mai in partita. Viene servito poco, ma quando c’è un pallone dalle sue parti, lui sbaglia movimento e movimento

De Gea 4 Entra in campo all’inizio del secondo tempo e non compie di fatto nessuna parata degna di nota. Sullo 0-3 può nulla, sul quarto gol polacco sbaglia tutto e consegna il gol allo Jagiellonia

Harrison 5 Entra anche lui ad inizio secondo tempo ma si vede poco, non crea nulla, non è mai pericoloso

Solomon 6 Ha il merito di fare meglio degli altri, cerca di creare qualcosa e spesso ci riesce. Fuori per infortunio muscolare

Fagioli 6,5 Entra e si allinea subito ai suoi compagni di squadra. Commette errori di superficialità, bravo a lanciare Kean ad inizio supplementari, poi trova la perla con un bel gol da fuori dopo l’uscita sbagliata del portiere

Kean 6,5 Ha diversi palloni per concludere bene a rete ma è sempre impreciso. Fino al gol in cui realizza nell’occasione probabilmente più complicata

Gudmundsson 5,5 Si vede poco e quello che fa non lo fa incidere per niente