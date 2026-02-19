19 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:41

Malusci: “A Vanoli dico di non snobbare la Conference perché la Fiorentina può arrivare davvero fino in fondo”

19 Febbraio · 13:55

L'ex difensore viola è intervenuto per parlare del play off di stasera della Fiorentina di scena in Polonia

A Radio Bruno l’ex difensore viola Alberto Malusci ha parlato di stasera: “Stasera la presenza di Paratici sarà fondamentale perché Vanoli avrà qualcuno con cui confrontarsi su chi schierare davvero per fare questa partita. Ora ha un confronto diretto e non è più da solo come prima o come è stato anche Pioli. Ovviamente la priorità rimane la salvezza, ma questa competizione non è da tralasciare per nulla e se facciamo la Fiorentina possiamo ottenere un ottimo traguardo.”

Prosegue: “Le scelte anche sulle convocazioni ci fanno capire che la Conference è di secondo piano perché tanti sono rimasti a casa. Pure le esclusioni dalla lista vanno in questa direzione perché pure Rugani ha confermato che era d’accordo proprio per puntare sul campionato.”

Su stasera: “Il freddo sarà un fattore perché giocare a -8 è roba dura e ancora peggio è per chi deve subentrare perché non entra mai in ritmo. Non devono stare nemmeno seduti, devono riscaldarsi dal primo minuto per non essere congelati.”

Su Vanoli: “Bravissimo a Como perché ha chiuso il gioco di Fabregas ed i giocatori lo hanno seguito talmente bene che nessuno è stato sostituito. Si è ripreso la Fiorentina e crede finalmente in questo gruppo, infatti non ha toccato nulla.”

