Siemieniec: “Complimenti alla Fiorentina, grande maturità. Sembrava un pugile che ti mette ko”.

TUTTO mercato WEB riporta le parole del tecnico della squadra polacca: “Adrian Siemieniec, allenatore dello Jagiellonia, ha parlato al termine della partita contro la Fiorentina dalla sala stampa dello stadio di Bialystok: “Congratulazioni alla Fiorentina per la convincente vittoria. Con tutto il rispetto per la Fiorentina, che è una grande squadra, conosco questa squadra e sono sicuro che possiamo giocare molto meglio”.

Prosegue e conclude quindi nelle sue riflessioni il tecnico dello Jagiellonia: “Abbiamo avuto un buon possesso palla, soprattutto nel primo tempo, ma non siamo riusciti a creare occasioni chiare. Nel secondo tempo siamo stati più coraggiosi e abbiamo calcato più spesso l’area della Fiorentina, ma ancora una volta loro hanno dato prova di pazienza e maturità. Sono stati come un pugile che sferra tre pugni e mette ko l’avversario”.

“Tante le insufficienze per lo Jagiellonia nelle pagelle di TMW relative alla sconfitta per 0-3 con la Fiorentina. Tra queste anche mister Siemieniec, che riceve 5,5 come valutazione: “La squadra polacca appare da subito ben organizzata e con il possesso palla come marchio di fabbrica. Chiude con merito il primo tempo sullo 0-0, poi nella ripresa si scioglie nel giro di una mezz’ora: tra sette giorni, a Firenze, avrà bisogno di un miracolo”.

