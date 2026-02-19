Fazzini: “Mi sono divertito, è un onore indossare questa maglia, mai pensato di andar via”

Dalla zona mista dello stadio Miejski di Bialystok, Jacopo Fazzini ha analizzato a caldo il netto 3-0 con cui la Fiorentina ha superato lo Jagiellonia nell’andata dei playoff di Conference League, un risultato che indirizza il discorso qualificazione ma non lo chiude definitivamente.

“Sapevamo che non era una partita semplice, sia per gli avversari che per il clima. Non è comunque finita perché c’è un ritorno a Firenze. Io personalmente mi sono divertito, poter giocare con la maglia della Fiorentina è sempre un’emozione. Nei primi minuti abbiamo atteso gli avversari, poi siamo usciti e abbiamo fatto bene. La Conference è sempre stata un obiettivo per noi. Dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo ma anche uscire da questa situazione in campionato. Penso sia importante stare sul pezzo per tutti, anche chi non ha giocato molto come me. Oggi ho giocato anche da mezzala per un pezzo di gara, è il ruolo che più mi piace è vero ma io posso giocare in qualsiasi ruolo se serve alla squadra. Il gruppo unito e sano, ci vogliamo bene e in campo e ora si vede”.

Il centrocampista ha poi fatto il punto sulle proprie condizioni fisiche, dopo un periodo complicato:

“Io adesso sto bene, mi sono ripreso al 100%, ho avuto un po’ di mesi particolari e un problema alla caviglia che mi portavo dietro da tanto. Ora voglio tornare ad aiutare la squadra. Il mio futuro? Ho cinque anni di contratto con la Fiorentina, la mia volontà è sempre stata quella di rimanere, ovviamente compatibilmente con l’opportunità di giocare. Per me è un onore indossare questa maglia”.

Infine, lo sguardo si sposta già al prossimo impegno:

“Il derby di lunedì è importantissimo, si commenta da solo, perché è un derby e per la classifica. Ci pensiamo sempre a questa partita, dobbiamo sfruttare questo momento e continuare così”.