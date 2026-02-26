Solomon si ferma nei supplementari: risentimento al retto femorale per l'israeliano

L’esterno israeliano è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare, un grosso problema per Vanoli nello sprint salvezza

La Fiorentina è costretta a fare i conti con un nuovo infortunio emerso durante il ritorno del playoff di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia.

Dopo lo stop del terzo portiere Lezzerini, partito titolare e sostituito all’intervallo da De Gea, anche Manor Solomon ha accusato un problema fisico. L’esterno israeliano, subentrato nella ripresa, è stato costretto a lasciare il campo nei tempi supplementari a causa di un guaio muscolare. Secondo le prime indiscrezioni emerse nel post partita, si tratterebbe di un risentimento al retto femorale della coscia destra.