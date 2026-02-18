Fiorentina occhio allo Jagiellonia: 1° in campionato, attento in difesa e forte su calcio da fermo

La Fiorentina domani alle 21 affronterà lo Jagiellonia nella gara di andata dei playoff di Conference League. I Polacchi hanno un valore di mercato 32 milioni, il calciatore più prezioso è Afimico Pululu che un valore di 4 milioni di euro. La Fiorentina troverà una squadra con un morale completamente diverso da quello viola, lo Jagiellonia infatti è 1° nel campionato polacco, con 36 punti raccolti in 20 partite.

La squadra di Bialystok ha segnato 36 reti nel proprio campionato ed è il 2° miglior attacco, sono 23 invece quelle subite che gli valgono la 4° miglior difesa. Quella di Siemieniec è una squadra molto attenta, 58% di possesso palla, grande intensità fisica e applicazione, in tutta la stagione hanno commesso un solo errore che ha portato l’avversario al gol. Nelle ultime partite comunque sta vivendo una leggera flessione con 9 punti raccolti a seguito di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.

In Europa comunque la musica cambia, con lo Jagiellonia che somiglia di più a una squadra molto difensiva. Baricentro più basso, possesso palla che passa al 49% e sole 5 reti segnate in 6 partite. Ha chiuso la fase a campionato al 17° posto con 9 punti ma una sola sconfitta. La Fiorentina dovrà stare attenta soprattutto a bomber Pululu che in stagione ha segnato 15 reti in 32 presenze. Ma che domani sarà fuori per squalifica. Occhio allora alle palle inattive, nervo scoperto della difesa viola e punto di forza dei polacchi che in Europa hanno segnato 3 reti su 5 così, vale a dire il 60%. Mentre in campionato sono comunque a quota 7. Un avversario da non prendere sotto gamba dunque se si vuole passare il turno, occhio anche alla situazione ambientale con temperature rigidissime, temperatura prevista intorno ai -7 gradi.