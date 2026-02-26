Fiorentina agli ottavi di Conference, ma quanta fatica! In gol Fagioli e Kean

Finisce 2-4 al Franchi, troppa sofferenza per la Fiorentina

La Fiorentina di Vanoli oggi alle ore 18.45 ospita lo Jagiellonia all'Artemio Franchi di Firenze. Partita valida per il playoff di ritorno di Conference League. Ancora una volta tanti cambi in casa viola, Vanoli sta così risparmiando energie preziose per il campionato e tenendo tutti i calciatori sulla corda. C'è Gudmundsson in panchina, l'islandese rientra dopo l'infortunio alla caviglia.

PRIMO TEMPO- Al 2' Mandragora tenta al conclusione dalla distanza che viene ribattuta da un difensore dello Jagiellonia. Al 4' Comuzzo non riesce ad ostacolare Pululu e cade a terra, il congolese si divora davanti a Lezzerini il gol dell'1-0 sparandogli addosso il pallone. Jagiellonia vicino all'1-0. Al 7' Pululu scappa a Comuzzo che è costretto a tirarlo giù, giallo per il 15 viola. Al 10' Fabbian prova a colpire lo Jagiellonia dopo un pasticcio difensivo degli ospiti. Al 12' Ndour porta palla e poi allarga sulla sinistra per Gosens che mette un buon pallone dentro, interviene un difensore dello Jagiellonia che chiude in corner. Al 14' Fiorentina pericolosa con Ndour che non riesce a coordinarsi sul pallone spizzato da Piccoli. Al 17' giallo per Jozwiak. Al 20' destro secco sul primo palo di Piccoli, Abramowicz risponde presente. Al 23' Comuzzo si perde Pululu che lancia Mazurek che calcia, Mandragora non riesce ad intervenire per togliergli la sfera, Lezzerini respinge il pallone che poi torna sui piedi dell'86 dello Jagiellonia che firma l'1-0. Al 32' cross dentro di Pozo per Pululu, Comuzzo si fa scavalcare dalla traiettoria del pallone, il 10 dei polacchi colpisce il pallone di testa, Lezzerini interviene e sventa la minaccia. Al 36' fuori Jozwiak per infortunio, al suo posto Drachal. Al 43' pasticcio di Lezzerini, Vital si divora il gol del raddoppio per lo Jagiellonia. al 45' ancora un brivido per la Fiorentina. Al 47' Mazurek calcia il pallone si impenna con la deviazione di Mandragora e si insacca alle spalle di Lezzerini, 2-0 Jagiellonia al Franchi.

SECONDO TEMPO- Nella ripresa doppio cambio per Vanoli, fuori Lezzerini e Fortini, dentro De Gea ed Harrison. Al 46' ci prova subito Piccoli dalla distanza, conclusione che non impensierisce il portiere dei polacchi. Al 48' cross dentro di Harrison sul quale svetta Piccoli che colpisce il pallone di testa, chiude Abramowicz. Al 49' errore grave della Fiorentina, Gosens non accorcia sul calciatore dello Jagiellonia, Mazurek batte De Gea, i polacchi calano il tris. Al 61' doppio cambio Fiorentina, dentro Solomon e Fagioli, fuori Fazzini e Mandragora. Al 66' fuori Wojtuszek e dentro Badzdar. Al 71' Dodò conclude sparando la palla in curva. Al 74' Fagioli prova a calciare dalla distanza, palla deviata in angolo. Al 75' giallo per Badzar. Al 77' giallo per Pongracic. Al 79' altra occasione per lo Jagiellonia. All'84' conclusione da fuori area di Fagioli che si spegne sul fondo. All'85 che rischio per la Fiorentina! Salva tutto Pongracic. All'86' cross dentro sul quale svetta Piccoli, palla fuori dallo specchio. All'89' Harrison crossa dentro per Gosens che svetta senza trovare la porta. Nella Fiorentina entra Kean al posto di Piccoli. Al 93' Pululu calcia dalla distanza, palla fuori. Al 94' ottima azione della Fiorentina, Solomon la appoggia per Kean che calcia in curva.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE- Al 93' lancio di Fagioli per Kean che sterza e calcia di destro, palla ribattuta dalla difesa polacca. Al 97' Kean recupera palla e calcia, destro che finisce debolmente tra le braccia di Abramowicz. Al 99' Solomon chiede il cambio e poi si siede a terra, al suo posto Gudmundsson. Al 101' giallo per Dodò. Al 102' Ndour calcia sul fondo. Al 106' giallo per Romanczuk.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE- Lo Jagiellonia sostituisce l'autore della tripletta Mazurek, al suo posto Rallis. Al 107' sulla respinta di Abramowicz arriva Fagioli che fa esplodere il Franchi! Ora è 1-3. Al 110' altro brivido per la Fiorentina. Al 113' cross dalla sinistra sul quale svetta Gosens, Abramowicz si allunga e mette il pallone in angolo. Al 114' ancora Fiorentina! Mischia in area, Kean firma il 2-3 Fiorentina! Al 118' che papera di De Gea sul tiro di Imaz. Al 119' espulso Vital. Al 120' tiro di Gudmundsson che finisce tra le braccia del portiere degli ospiti.