Siemieniec: “Non siamo a Firenze a fare una gita, c’è un risultato da ribaltare, non siamo rassegnati”

Queste le parole dell’allenatore: “Non siamo a Firenze a fare una gita. Possiamo iniziare a dire che il calcio è qualcosa di imprevedibile, che non si sa mai, ma credo che questa sarebbe la cosa più semplice da dire. Chiaramente c’è un risultato duro da ribaltare. Spero che faremo una partita seria, giocheremo in uno stadio che come struttura non ci fa una grossa impressione ma che ha una storia dietro. Per chi ha fatto questa strada con noi in questi ultimi anni non c’è bisogno di aggiungere molto, le motivazioni ci sono a prescindere dal risultato dell’andata. Noi vogliamo solo vincere. Ogni mio giocatore che è qui vuole dare del suo meglio per superare il turno. Anche prima della partita questa era una missione impossibile, adesso ancora di più. Magari potrebbero non bastare novanta minuti.

Abbiamo giocato in un contesto simile, dovendo ribaltare un punteggio così ampio, contro l’Ajax, e lì non eravamo all’altezza dell’avversario. Sono passati quasi due anni, adesso abbiamo più convinzione nei nostri mezzi. Non siamo qui senza speranza, anzi, ho l’esperienza della partita di giovedì scorso, in più ho visto la Fiorentina recentemente, sta vincendo e sta sistemando la difesa. Vincono contrasti e sono bravi nei calci piazzati. So benissimo che non sarà facile.

Ho apprezzato molto le parole di Vanoli e vorrei ringraziarlo per quello che ha detto di me e della mia squadra, per me questo vale tantissimo. Come allenatore non mi paragono a nessuno, ognuno ha filosofie di vita da seguire, mi ha impressionato la Fiorentina per come ha difeso e per le poche occasioni da gol che ci ha concesso, questo è fonte di ispirazione”.