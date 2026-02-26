Maslowski avverte la Fiorentina: “Siamo a Firenze per vincere. Oltre 1.000 tifosi dalla Polonia”

Clima caldo, atmosfera europea e parole che non passano inosservate il giorno del ritorno di Conference League tra Fiorentina e Jagiellonia. A prendere la parola è stato il direttore sportivo del club polacco, Masłowski, intervenuto ai microfoni di Meczyki.pl.

Il dirigente non ha nascosto l’emozione per l’appuntamento del Franchi, ma allo stesso tempo ha lanciato un messaggio chiaro: lo Jagiellonia non è a Firenze per fare da comparsa.

“Oggi siamo a Firenze per prendere questa partita molto seriamente. Indipendentemente dal risultato dell’andata, oltre 1.000 tifosi arriveranno da Białystok. Per noi giocare contro una squadra come la Fiorentina è un grande evento. Anche se non dovessimo passare il turno, vogliamo davvero vincere, e questo è fondamentale per noi oggi”.

Masłowski ha poi affrontato anche il tema legato all’allenatore Adrian Siemieniec, protagonista nei giorni scorsi di alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere.

“Se i giornalisti italiani conoscono il nome del nostro allenatore Siemieniec? Sì, penso che lo conoscano e lo conosceranno ancora meglio perché, ovviamente, so che quando qualcuno dice qualcosa, si diffonde molto velocemente perché è su internet. Ovviamente, era per metà serio e per metà scherzoso quando detto da parte di Adrian”.